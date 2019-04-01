Дженкинс: в Евролиге «Химкам» не хватало Тайлера Ханикатта

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс прокомментировал неудачное выступление подмосковного клуба в нынешнем розыгрыше Евролиги.

«Давит ли на команду серия из семи поражений в Евролиге? Да, это неприятно, но самое обидное, что в этом сезоне мы не сыграем в плей-офф Евролиги.

Причины неудачного выступления? Тут комплекс причин. Соперники точно стали сильнее. Нам же, с одной стороны, не хватило удачи, а с другой, было очень много травмированных игроков. Алексей Швед пропустил три месяца, Энтони Гилл не играет довольно давно. Другие наши системообразующие игроки также получали микротравмы и пропускали по три-четыре игры. Всё это помешало нам лучше выступить в Евролиге и порадовать болельщиков.

Говорят, что «Химкам» не хватило габаритного центрового? Мне сложно сказать. Нам точно не хватало Тайлера Ханикатта. Он был очень важным игроком нашей команды (американец погиб в перестрелке с полицией в Лос-Анджелесе. — Прим. «Чемпионата»).

Не стоит расстраиваться, у нас есть шанс спасти этот сезон. К тому же к команде присоединилось сразу несколько сильных новичков. Янис Тимма, Эндрю Харрисон, Дмитрий Соколов точно помогут нам в оставшихся матчах чемпионата и плей-офф», — приводят слова Дженкинса «Известия».