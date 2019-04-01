Поповича удалили с площадки за то, что он наорал на судей

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович был удалён с площадки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» после того, как получил два технических фола подряд за активное недовольство работой судей. Попович был крайне возмущён двумя спорными решениями арбитров. Вначале они зафиксировали фол в нападении у разыгрывающего «Сан-Антонио» Деррика Уайта, когда тот столкнулся с разыгрывающим соперника Деаароном Фоксом. А затем определили, что мяч вышел за лицевую от Уайта, хотя последним он коснулся лёгкого форварда «Сакраменто» Харрисона Барнса. После этого Попович выбежал на площадку и начал орать рефери. Тренеру дали технический фол, но он не успокоился и почти сразу получил второй, который привёл к автоматическому удалению с площадки.



Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» со счётом 106:113.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале House of Highlights на сервисе YouTube.