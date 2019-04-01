Куртинайтис: у «Локомотива» появились новые комбинации, но мы к этому готовы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«Для нас это матч сезона, так как мы боремся за лучшую позицию в регулярном чемпионате, и в Краснодаре обязательно нужно победить. «Локомотив» – один из наших конкурентов, в случае удачи мы станем выше в таблице и будем иметь неплохие шансы даже на второе место, хотя многое зависит и не от нас. Мы готовы, в пятницу провели матч с ЦСКА, поэтому в плане свежести уступаем «Локомотиву», но для нас это не в первый раз, так напряжённо складывается весь сезон. У «Локомотива» сменился тренер, с которым команда провела один матч, и пока что-то сложно о нём сказать. Игра получилось хорошей, «Локо» одержал лёгкую победу, так как объективно был сильнее. У них уже появились новые комбинации, но мы к этому готовы. В первом круге сыграли неудачно дома, будем брать реванш на выезде», – цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.



На данный момент «Химки» занимают в регулярном чемпионате Лиги ВТБ 3-е место с соотношением побед и поражений 15-5, а «Локомотив-Кубань» – 4-е (14-6).

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