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«Химки» объявили о возвращении Мозгова

«Химки» объявили о возвращении Мозгова
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Центровой Тимофей Мозгов будет выступать за «Химки» в Единой лиге ВТБ до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба. Он присоединится к команде уже в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань».

32-летний Мозгов провёл в «Химках» четыре сезона с 2006 по 2010 год до отъезда в НБА, а также во время локаута в 2011-м. В составе химчан он становился обладателем Кубка России, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также серебряным призёром Промо Кубка Лиги ВТБ.

За океаном центровой выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». В составе «Кливленда» он стал чемпионом НБА в сезоне-2015/16.

Такой шуткой «Химки» отметили 1 апреля.

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