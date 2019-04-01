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Роскошный аллей-уп Галлинари и Зубаца – в топ-10 дня в НБА

Роскошный аллей-уп Галлинари и Зубаца – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари и Ивицы Зубаца, сокрушительные данки лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса и центрового «Атланты Хоукс» Алексея Леня, эффектные блок-шоты мощного форварда «Атланты» Джона Коллинза, шикарный сольный проход под кольцо атакующего защитника «Милуоки Бакс» Стерлинга Брауна, впечатляющий сверхдальний трёхочковый с ведения разыгрывающего «Даллас Маверикс» Джейлена Брансона, а также невероятный победный баззер-битер разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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