Роскошный аллей-уп Галлинари и Зубаца – в топ-10 дня в НБА

Роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари и Ивицы Зубаца, сокрушительные данки лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса и центрового «Атланты Хоукс» Алексея Леня, эффектные блок-шоты мощного форварда «Атланты» Джона Коллинза, шикарный сольный проход под кольцо атакующего защитника «Милуоки Бакс» Стерлинга Брауна, впечатляющий сверхдальний трёхочковый с ведения разыгрывающего «Даллас Маверикс» Джейлена Брансона, а также невероятный победный баззер-битер разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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