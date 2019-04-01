Фурнье: французы хотят выиграть чемпионат мира, никто не мечтает о серебре

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» и сборной Франции Эван Фурнье поделился ожиданиями от чемпионата мира, который будет проходить в августе и сентябре 2019 года в Китае.

«Нам нужно выигрывать оба групповых этапа. Чемпионат мира — сложный турнир. Нам нужно полностью сосредоточиться на себе, создать команду. Если мы сможем сделать это, как сделала Словения в 2017 году, победим любого.

Мы хотим победить. Никто не мечтает о втором месте. Да, у сборной США сильнейший состав. Но в одном отдельно взятом матче нет никакой гарантии, что победит США», — приводит слова Фурнье L’Equipe.

Соперниками сборной Франции на первом групповом этапе в группе G будут сборные Доминиканской Республики, Германии и Иордании.