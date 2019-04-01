Мужская и женская сборные Японии по баскетболу получат путёвки на ОИ

Мужская и женская сборные Японии по баскетболу гарантированно примут участие в турнирах на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое решение было принято на центральном совете ФИБА, проходившем 30 марта в Кот-Д’Ивуаре, сообщает пресс-служба организации.

Японские сборные получили путёвки не только на традиционный олимпийский турнир, но и на турнир в дисциплине 3x3. Этот вид баскетбола в 2020 году на Олимпиаде будет представлен впервые.

Сообщается, что заявка Японской баскетбольной ассоциации была одобрена, так как она соответствовала правилам и требованиям.

На проведение летних Олимпийских игр в 2020 году также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция). 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК было объявлено, что соревнования примет Токио.