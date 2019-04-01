Льюль: «Фенербахче» и ЦСКА точно выйдут в «Финал четырёх»

Разыгрывающий мадридского «Реала» Серхио Льюль поделился своими мыслями насчёт потенциальных участников «Финала четырёх» Евролиги.



«Сейчас сложно сделать прогноз касаемо «Финала четырёх» Евролиги. В турнире очень много хороших команд, которые могут выйти в плей-офф и обыграть кого угодно. Я думаю, что «Фенербахче» и ЦСКА точно выйдут в «Финал четырёх». Надеюсь, что «Реал» там тоже будет. Четвёртой командой, думаю, станет либо «Анадолу Эфес», либо «Барселона», — приводит слова Серхио Льюля Eurohoops.



«Фенербахче» после 29 туров Евролиги лидирует в турнирной таблице регулярного сезона, ЦСКА занимает второе место. Мадридский «Реал» идёт третьим. Четвёртую строчку занимает «Анадолу Эфес», пятой идёт испанская «Барселона».