Хорст: Адетокунбо — MVP регулярного сезона НБА

Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст считает, что форвард команды Яннис Адетокунбо должен стать самым ценным игроком регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



«Для меня всё более чем понятно. Мы два раза обыграли «Хьюстон Рокетс», стали лучшей командой в Восточной конференции, у нас лучший результат в лиге на данный момент. А Яннис доминирует на площадке и в нападении, и в защите. Адетокунбо — MVP сезона регулярного чемпионата НБА», — приводит слова Джона Хорста First Things First.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Яннис Адетокунбо провёл 69 матчей, в которых набирал 27,4 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 6 результативных передач в среднем за игру.