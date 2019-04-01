Итудис: УНИКС был лучшей командой

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:83).



«Поздравляю УНИКС, они сегодня были лучшей командой. Мы боролись, но не смогли конкурировать на том уровне, на котором умеем. Они просто были лучшей командой. Не то чтобы мы дали победить — они сами победили. Они попадали в нужные моменты. Они забрали победу.



Что случилось в том моменте с потасовкой? Я не видел чисто. Мне сказали, что мы уже сдались, результат был очевиден. Выглядело так, как будто УНИКС не собирался атаковать. Они могли атаковать, но выглядело так, как будто они не собирались атаковать. И потом Понкрашов вроде как захотел забить. Но я не уверен, я ещё не видел. Что я могу сказать? Как команда, они могли атаковать, имели право. Но если это выглядело так, как будто они не собирались и никто не защищался, вы можете сами сделать выводы», — передаёт слова Димитриса Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.