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Доневалд: игроки «Локомотива-Кубань» бились до конца

Доневалд: игроки «Локомотива-Кубань» бились до конца
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал поражение своих подопечных в матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками».

«Хочу отдать должное своим игрокам, они бились до конца. Это тяжелая ситуация – потерять основного разыгрывающего в начале матча. После травмы Хвостова нам пришлось использовать на его позиции Рэндла, которого мы брали на другую роль.

В итоге наши взаимодействия были нарушены, а он совершил несколько потерь. Но даже при «минус 9» мы продолжали сражаться, и проявленный моей командой характер позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Постараемся выиграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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