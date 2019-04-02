«Индиана» обыграла «Детройт», «Бостон» — «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Индиана Пэйсерс» (46-32) на домашнем паркете обыграл «Детройт Пистонс» (39-38) — 111:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Уэйн Эллингтон, набравший 26 очков. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 баллов и 17 подборов. 22 очка в активе Реджи Джексона. В составе победителей по 19 баллов на счету Бояна Богдановича и Таддеуса Янга. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» (46-32) также дома обыграл «Майами Хит» (38-39) — 110:105.

В составе победителей 25 очков набрал Кайри Ирвинг, 19 – Джейсон Тэйтум. Эл Хорфорд оформил трипл-дабл из 19 баллов, 11 подборов и 10 результативных передач. У «Майами» 30 очков в активе Горана Драгича.