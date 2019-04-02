Карри назвал пять лучших игроков всех времён

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри назвал свою версию пяти лучших игроков в истории баскетбола, сообщает ESPN.



В список Карри вошли центровые Уилт Чемберлен и Шакил О’Нил, защитник Майкл Джордан, разыгрывающий Мэджик Джонсон и форвард Леброн Джеймс.



В нынешнем сезоне Стивен набирает 27,9 очка, собирает 5,4 подбора, отдаёт 5,3 передачи, а также совершает 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 34,3 минуты в среднем за игру.



«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В 76 матчах калифорнийская команда одержала 52 победы и потерпела 24 поражения.



В следующей игре регулярного чемпионата «Уорриорз» встретятся с «Денвер Наггетс». Матч пройдёт в Окленде на «Оракл-Арене» 3 апреля, начало — в 5:30 мск.

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