«Бруклин» планирует в ближайшее время продлить контракт с Аткинсоном

«Бруклин Нетс» и главный тренер команды Кенни Аткинсон близки к продлению контракта. Ожидается, что новые соглашения также подпишут ассистенты 51-летнего специалиста, сообщает ESPN.



Аткинсон возглавил «Бруклин» в 2016 году. Ранее он работал помощником в «Атланте Хоукс», «Нью-Йорк Никс» и «Париже».



Нынешний сезон – лучший для «Бруклина» за последние пять лет. В 78 матчах команда одержала 39 побед и потерпела 39 поражений. «Нетс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и близки к выходу в плей-офф.



Последний раз «Бруклин» участвовал в постсезоне в 2015 году. Тогда команда завершила регулярный чемпионат на восьмом месте Востока, одержав 38 побед. «Нетс» вылетели из-плей-офф уже в первом раунде, проиграв серию «Атланте Хоукс» со счётом 2-4.

Источник, близкий к Прохорову, опроверг информацию о продаже арены «Бруклина»