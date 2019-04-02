Ирвинг: позвольте Уэйду уйти верхом на белом коне в закат

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (110:105) попросил всех, включая представителей СМИ, помнить, что для лиги сделал ветеран флоридцев Дуэйн Уэйд, который проводит последний сезон в карьере.



«Уэйд пожертвовал большой частью жизни ради баскетбола. Он хотел стать как можно лучше. Позвольте ему уйти верхом на белом коне в закат. Если пришло время, значит так тому и быть. Вероятно, потом он будет играть в летних лигах, где участвуют те, кому за 40», — приводит слова Ирвинга Boston Globe.



В нынешнем сезоне 37-летний Уэйд набирает 14,4 очка, отдаёт 4,0 передачи, собирает 3,8 подбора, а также совершает 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 25,7 минуты в среднем за игру.



«Майами» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 77 матчах команда из Флориды одержала 38 побед и потерпела 39 поражений.

Уэйд получил в подарок от «Бостона» кусок паркета из «Ти-Ди Гарден»