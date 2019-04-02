Стивенсон плакал, когда «Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнс Стивенсон признался, что плакал в своём доме, когда его команда потеряла шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Моей целью в НБА было попадание в финал. Я был близок к этому с «Индианой Пэйсерс». За карьеру выпадает не так много шансов добраться до финала. Мне казалось, что в нынешнем сезоне мне удастся этого добиться», — приводит слова Стивенсона The Athletic.

«Лейкерс» занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 77 матчах калифорнийская команда одержала 35 побед и потерпела 42 поражения.

Лэнс в этом сезоне набирает 7,2 очка, собирает 3,2 подбора, отдаёт 2,0 передачи, а также совершает 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота за 16,3 минуты в среднем за игру.

Контракт Стивенсона с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 30 июня.