Сокрушительный данк Адетокунбо и эффектный аллей-уп Рубио — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Чикаго Буллз» Джакарра Сэмпсона и Тимоте Луваву-Кабарро, центрового «Даллас Маверикс» Салаха Межри, форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Мориса Харклесса, защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла, лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и форварда «Нью-Йорк Никс» Люка Корнета, эффектные аллей-упы разыгрывающего «Юты Джаз» Рики Рубио на центрового Руди Гобера и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Девонте Грэма на защитника Малика Монка, а также мощный бросок сверху и эффектный блок-шот в исполнении форварда «Финикс Санз» Джоша Джексона.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.