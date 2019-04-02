Куртинайтис: «Голден Стэйт» не выбрасывает столько трёхочковых, как «Химки»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис считает, что его команда совершила слишком много бросков из-за дуги в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (87:83). Игроки подмосковного клуба реализовали 12 трёхочковых из 37.

«В большом перерыве говорили про трёхочковые броски, ведь только в первой четверти мы выбросили 19 «трёх». Когда не площадке не играл Фалль, мы имели преимущество под щитами, также я хотел, чтобы в трёхсекундной зоне мы играли на Томаса или на Мики, но не всегда удается уговорить наших разыгрывающих не бросить, а подать мяч именно туда.

Делали акцент на этом, хотя в конечном итоге мы выбросили 37 трёхочковых и 36 двухочковых. Это неправильный баланс, но так как мы победили, я не хочу к этому возвращаться. Я даже даю пример «Голден Стэйт Уорриорз», которые наверняка не выбрасывают столько трёхочковых, хотя там собраны лучшие снайперы мира.

Такой стиль игры сегодня оправдался, но я хочу иметь такой баланс: два двухочковых — один трёхочковый. Мы должны придерживаться этого правила. Однако я поблагодарил ребят за то, что они играли сердцем, особенно пять последних минут. Вчера все играли именно за свой клуб, а не просто за себя, что очень важно. Это и дало результат», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».