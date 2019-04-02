Данк Курбанова и стычка с Понкрашовым — в репортаже ЦСКА с матча с УНИКСом

Московский ЦСКА представил видео, посвящённое домашнему матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (73:83).

В репортаж вошли эмоции болельщиков, мощный данк форварда «армейцев» Никиты Курбанова, танцы группы поддержки, стычка с защитником УНИКСа Антоном Понкрашовым и многое другое.

Видео доступно на канале ЦСКА в YouTube.

Напомним, на последних секундах игры Понкрашов решил атаковать кольцо ЦСКА, несмотря на большую разницу в счёте. Действия защитника привели к потасовке после финальной сирены. Позже Антон объяснил свой поступок и принёс извинения.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Лиги ВТБ. В 23 матчах московская команда одержала 19 побед и потерпела 4 поражения. УНИКС (17-4) — на втором месте.