Гобер: надеюсь сыграть на чемпионате мира

Центровой сборной Франции и «Юты Джаз» Руди Гобер заявил, что он надеется сыграть на чемпионате мира, который пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

«Если я буду здоров, то надеюсь сыграть. Пока я сосредоточен на завершении нынешнего сезона в НБА и будущих матчах плей-офф. Когда закончится сезон в НБА, приму окончательное решение относительно участия в чемпионате мира. Но я бы с радостью помог команде квалифицироваться на Олимпийские игры. Наиболее важная вещь — быть сфокусированными на себе и провести хороший тренировочный лагерь. Наша цель завоевать золотые медали. Знаем, что это не самая лёгкая задача», — приводит слова Гобера L'Equipe.

Соперниками сборной Франции на первом групповом этапе чемпионата мира будут сборные Доминиканской Республики, Германии и Иордании.