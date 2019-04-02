Лукич сообщил, что Перри не сыграет во втором матче Лиги чемпионов с «Антверпом»

Завтра, 3 апреля, в Бельгии состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА, в котором встретятся «Антверп» и «Нижний Новгород». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник волжан Зоран Лукич, посетовавший на травму лидера коллектива Кендрика Перри.

«Одержав заслуженную победу в Нижнем Новгороде, «Антверп» сделал большой шаг к «Финалу Четырёх» Лиги Чемпионов. Наша команда улетает сегодня в Бельгию, но к сожалению без своего пилота. Из-за травмы Кендрика Перри будет крайне сложно сыграть против бельгийцев с точки зрения тактики. Всё же надеюсь, что посадка будет мягкой и не очень больной», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нижнего Новгорода».

Первый матч 1/4 финала был сыгран в Нижнем Новгороде, 27 марта российская команда уступила со счётом 68:83.