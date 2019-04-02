Лэнгдон проведёт интервью с «Нью-Орлеаном» в течение недели

Ранее уже сообщалось, что руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» рассматривает кандидатуру Траджана Лэнгдона на пост генерального менеджера клуба. Также в список претендентов на эту должность входят помощник генерального менеджера в «Голден Стэйт Уорриорз» Ларри Харрис, а также исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Хьюстон Рокетс» Герссон Росас.

Теперь же стало известно, что руководство клуба из Луизианы намерено провести собеседования с кандидатами уже на этой неделе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Напомним, Лэнгдон с 2005 по 2011 год выступал за московский ЦСКА, а до этого провёл один сезон в столичном «Динамо». После завершения карьеры игрока американец работал скаутом в «Сан-Антонио Спёрс». На данный момент Лэнгдон занимает пост помощника генерального менеджера в «Бруклине».