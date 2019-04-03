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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 119:103 (34:28, 25:27, 35:23, 25:25).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов. 22 очка набрал Джерами Грант, 19 — у Пола Джорджа.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 23 очка. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий гостей Рэджон Рондо (7 очков, 9 передач, 10 подборов).

В параллельной встрече «Сан-Антонио Спёрс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21).

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
119 : 103
(34:28, 25:27, 35:23, 25:25)
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Грант - 22, Уэстбрук - 20, Джордж - 19, Шрёдер - 15, Фергюсон - 15, Адамс - 13, Ноэль - 7, Моррис - 4, Фелтон - 2, Надер - 2, Диалло, Бертон, Паттерсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 23, Карузо - 15, Баллок - 13, Макги - 10, Вагнер - 10, Мускала - 10, Стивенсон - 9, Рондо - 7, Уильямс - 6, Кузма, Мачадо, Бонга
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2019, среда. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
117 : 111
(33:31, 25:25, 28:34, 31:21)
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Уайт - 23, Форбс - 19, Олдридж - 16, Миллз - 14, Белинелли - 6, Гэй - 6, Пёлтль - 2, Дав. Бертанс - 2, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
Атланта Хоукс: Бэйзмор - 26, Лень - 21, Янг - 15, Хаертер - 13, Дэвис - 9, Картер - 8, Бембри - 8, Андерсон - 7, Хамфрис - 4, Адамс, Принс
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