Невероятная игра Уэстбрука — в обзоре матча «Оклахома-Сити» — «Лейкерс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счётом 119:103 (34:28, 25:27, 35:23, 25:25). Решающей в матче стала третья четверть, которую хозяева выиграли с преимуществом в 12 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, который оформил трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов. 22 очка набрал Джерами Грант, 19 — у Пола Джорджа.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 23 очка. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий гостей Рэджон Рондо (7 очков, 9 передач, 10 подборов).

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».