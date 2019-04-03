Дюранта удалили с площадки за споры с судьями

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант был удалён с площадки за два технических фола в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Оба замечания Дюрант получил в течение нескольких секунд в одном эпизоде. Форвард остался крайне недоволен тем, что судьи не зафиксировали фол на нём при исполнении трёхочкового со стороны мощного форварда соперника Пола Миллсэпа. Он в ярости начал высказывать претензии арбитрам и не остановился после того, как получил первый технический фол.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:102. Дюрант в ней успел набрать 21 очко, совершить 3 подбора, отдать 6 передач и поставить 2 блок-шота за 21 минуту.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале MLG Highlights в YouTube.