Керр: первый технический фол Дюрант заслужил, а второй – нет

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр не считает обоснованным удаление лёгкого форварда команды Кевина Дюранта за два технических фола в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс».



«Думаю, Дюрант заслужил первый технический, но второй – нет. Я был очень удивлён таким решением судьи. Я внимательно наблюдал за эпизодом и не видел необходимости во втором техническом. Но Зак Зарба является одним из лучших арбитров лиги, и потому я не стану оспаривать его действия. Он знал, что делал. У меня не было возможности обсудить с ним этот инцидент. Так что остаётся только двигаться дальше», – приводит слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 116:102. Дюрант в ней успел набрать 21 очко, совершить 3 подбора, отдать 6 передач и поставить 2 блок-шота за 21 минуту.

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