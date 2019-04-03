Шакил О'Нил: отдаю свой титул Супермена Яннису Адетокунбо, он лучше меня

Знаменитый в прошлом центровой Шакил О'Нил выразил восхищение прогрессом лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Адетокунбо лучше меня, и я отдаю ему свой титул Супермена. А знаете, почему? Он очень много работает и остаётся скромным парнем. Яннис не ждёт после блестящих матчей, что о нём начнут говорить: «Он – новая суперзвезда». Он зарабатывает всё своим трудом. Парень заслужил моё уважение, и я говорю об этом. И чтобы снять все возможные вопросы, заявляю прямо: да, вы все правы, Адетокунбо в 24 года сильнее, чем был я в этом возрасте», – приводит слова О'Нила Clutch Points.



О'Нил за карьеру четырежды становился чемпионом НБА и один раз получал звание самого ценного игрока сезона.