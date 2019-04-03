Хвостов больше не сыграет в нынешнем сезоне и может пропустить чемпионат мира

Разыгрывающий клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России Дмитрий Хвостов может пропустить до шести месяцев из-за травмы. 29-летнему баскетболисту требуется операция на колене. Восстановление займёт около шести месяцев. Из-за этого Хвостов рискует пропустить чемпионат мира, который будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

«У Дмитрия серьёзные проблемы с коленом, в ближайшие дни ему будет сделана операция. У него «кресты», повреждение мениска. По стандартам восстановление займёт около шести месяцев. Он точно не сыграет за клуб в этом сезоне. Чемпионат мира под большим вопросом», — приводят «Известия» слова собственного источника в клубе.

Хвостов является основным разыгрывающим сборной России. За сборную Дмитрий выступает с 2010 года.