Форварда «Автодора» Баландина дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Тяжёлый форвард «Автодора» Роман Баландин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе Баландина был обнаружен мельдоний, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

На сайте РУСАДА уже появилась информация о дисквалификации тяжёлого форварда. Дисквалификация 21-летнего нападающего отсчитывается с 19 мая 2017 года.

«Российская федерация баскетбола на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Баландина Романа на 4 года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 19 мая 2017 года», — говорится на сайте РУСАДА.

Напомним, что из-за мельдония длительным дисквалификациям подвергались и другие российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову и кёрлингиста Александра Крушельницкого.