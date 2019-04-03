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Форварда «Автодора» Баландина дисквалифицировали на четыре года за мельдоний

Форварда «Автодора» Баландина дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Тяжёлый форвард «Автодора» Роман Баландин был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе Баландина был обнаружен мельдоний, сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

На сайте РУСАДА уже появилась информация о дисквалификации тяжёлого форварда. Дисквалификация 21-летнего нападающего отсчитывается с 19 мая 2017 года.

«Российская федерация баскетбола на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Баландина Романа на 4 года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 19 мая 2017 года», — говорится на сайте РУСАДА.

Напомним, что из-за мельдония длительным дисквалификациям подвергались и другие российские спортсмены, включая теннисистку Марию Шарапову и кёрлингиста Александра Крушельницкого.

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