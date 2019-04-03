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Итудис: для «Басконии» матч с ЦСКА — решающая битва

Итудис: для «Басконии» матч с ЦСКА — решающая битва
Баскетбол / Евролига

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».

«Нам предстоит сыграть с высокомотивированной командой, у которой есть качество и атлетизм. Для них это будет решающая игра, решающая битва. И нам надо подходить к ней точно так же. Да, матч не влияет на наше положение в таблице, но он влияет на качество нашей игры, психологию, уважение к болельщикам», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.

ЦСКА после 29 туров занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, уступая только турецкому «Фенербахче».

Встреча ЦСКА — «Баскония» состоится завтра, 4 апреля 2019 года, в Москве. Начало матча — в 20:00 мск.

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