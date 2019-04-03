Защитник казанского УНИКСа Эррик Макколлум вошёл в символическую сборную Еврокубка, собранную по результатам сезона-2018/19, сообщает официальный сайт соревнований. Для Макколлума включение в символическую сборную стало вторым за время участия в этом турнире — в сезоне-2015/16 Макколлум в составе турецкого «Галатасарая» становился самым ценным игроком турнира и также попадал в символическую сборную.



Макколлум в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром в составе УНИКСа, в среднем набирая 13,2 очка за игру. Кроме того, Макколлум — лучший в Еврокубке по количеству реализованных штрафных бросков (86). Стоит отметить, что во многом благодаря его игре УНИКС впервые с 2014 года вышел в полуфинал международного турнира.



Кроме Макколлума, в символическую сборную попали Эндрю Альбиси («Андорра»), Рокас Гедрайтис, Люк Сикма (оба — «Альба»), Боян Дублевич («Валенсия»).