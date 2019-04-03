Первый сезон Единой Лиги Европы 3х3 вышел на финишную прямую, информирует официальный сайт федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Восемь команд, играющих в сильнейшем дивизионе, помимо денежного приза, оспаривают путёвки на престижные турниры под эгидой ФИБА. Победитель серии из шести туров получит путёвку на турнир FIBA Masters 3x3, а призёры — на серии FIBA Challenger 3х3. В этих сериях формируется международный рейтинг команд, а результаты FIBA Masters 3х3 напрямую влияют на олимпийский отбор в Токио.



В первых турах участники Единой Лиги Европы 3х3 подтвердили непредсказуемость этой разновидности баскетбола. Четыре тура — четыре победителя! Напомним, за победу в каждом туре Единой Лиги Европы 3х3 команде начисляется 100 очков, за второе место — 80, за третье — 70, за четвертое — 60, за пятое — 50, за шестое — 45, за седьмое — 40, за восьмое — 35.



После четырёх туров положение команд выглядит так:



1. «Гагарин» Россия — 340 очков

2. RIGA Ghetto Латвия – 320

3. «ЦОП Росэнергоатом» Россия – 300

4. TeamNL Нидерланды — 235

5. «Инамомо» Россия — 230

6. Humpolec Bernard Чехия — 175

7. APES&HUMANS Литва -165

8. ViM Union Белоруссия – 155



Судьба путёвок на турниры FIBA Masters 3x3 и FIBA Challenger 3х3 решится в пятом и шестом турах, которые пройдут 4 и 5 апреля в ТРК «Питер Радуга». На эти матчи приедут представители департамента 3х3 ФИБА — заместитель директора по развитию Николас Видмер и менеджер по развитию Йована Вукойе. Российскую федерацию баскетбола будет представлять генеральный менеджер мужской сборной России по классическому баскетболу Олег Ушаков. В заключительный день соревнований к нему присоединится член исполкома РФБ Владимир Дячок, хорошо известный питерским поклонникам баскетбола по выступлениям за «Спартак».