Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сезон Единой Лиги Европы 3х3 вышел на финишную прямую

Сезон Единой Лиги Европы 3х3 вышел на финишную прямую
Баскетбол

Первый сезон Единой Лиги Европы 3х3 вышел на финишную прямую, информирует официальный сайт федерации баскетбола Санкт-Петербурга. Восемь команд, играющих в сильнейшем дивизионе, помимо денежного приза, оспаривают путёвки на престижные турниры под эгидой ФИБА. Победитель серии из шести туров получит путёвку на турнир FIBA Masters 3x3, а призёры — на серии FIBA Challenger 3х3. В этих сериях формируется международный рейтинг команд, а результаты FIBA Masters 3х3 напрямую влияют на олимпийский отбор в Токио.

В первых турах участники Единой Лиги Европы 3х3 подтвердили непредсказуемость этой разновидности баскетбола. Четыре тура — четыре победителя! Напомним, за победу в каждом туре Единой Лиги Европы 3х3 команде начисляется 100 очков, за второе место — 80, за третье — 70, за четвертое — 60, за пятое — 50, за шестое — 45, за седьмое — 40, за восьмое — 35.

После четырёх туров положение команд выглядит так:

1. «Гагарин» Россия — 340 очков
2. RIGA Ghetto Латвия – 320
3. «ЦОП Росэнергоатом» Россия – 300
4. TeamNL Нидерланды — 235
5. «Инамомо» Россия — 230
6. Humpolec Bernard Чехия — 175
7. APES&HUMANS Литва -165
8. ViM Union Белоруссия – 155

Судьба путёвок на турниры FIBA Masters 3x3 и FIBA Challenger 3х3 решится в пятом и шестом турах, которые пройдут 4 и 5 апреля в ТРК «Питер Радуга». На эти матчи приедут представители департамента 3х3 ФИБА — заместитель директора по развитию Николас Видмер и менеджер по развитию Йована Вукойе. Российскую федерацию баскетбола будет представлять генеральный менеджер мужской сборной России по классическому баскетболу Олег Ушаков. В заключительный день соревнований к нему присоединится член исполкома РФБ Владимир Дячок, хорошо известный питерским поклонникам баскетбола по выступлениям за «Спартак».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент