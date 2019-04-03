«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и завершил выступления в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» на выезде уступил «Антверп Джайентс» и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА. Первый матч также закончился в пользу бельгийской команды (83:68).



В ответной встрече хозяева площадки с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке тенденция продолжилась — «Антверпу» удалось отыграть ещё пять очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:29 в пользу хозяев.



Во второй половине встречи «Нижнему Новгороду» удалось прибавить, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться. Третью четверть они выиграли с минимальным преимуществом, в четвёртой и вовсе выиграли со счётом 15:9, однако для итогового успеха этого не хватило. Счёт встречи — 66:61 в пользу «Антверпа».



Самым результативным игроком матча в составе «Антверпа» стал Дже'Шон Тэйт, набравший 11 очков. В составе нижегородцев дабл-дабл оформил Владимир Драгичевич, набрав 16 очков и совершив 10 подборов.