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«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и завершил выступления в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и завершил выступления в Лиге чемпионов
Баскетбол

«Нижний Новгород» на выезде уступил «Антверп Джайентс» и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА. Первый матч также закончился в пользу бельгийской команды (83:68).

В ответной встрече хозяева площадки с первой четверти захватили инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в семь очков. Во втором игровом отрезке тенденция продолжилась — «Антверпу» удалось отыграть ещё пять очков. На большой перерыв команды ушли при счёте 41:29 в пользу хозяев.

Во второй половине встречи «Нижнему Новгороду» удалось прибавить, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграться. Третью четверть они выиграли с минимальным преимуществом, в четвёртой и вовсе выиграли со счётом 15:9, однако для итогового успеха этого не хватило. Счёт встречи — 66:61 в пользу «Антверпа».

Самым результативным игроком матча в составе «Антверпа» стал Дже'Шон Тэйт, набравший 11 очков. В составе нижегородцев дабл-дабл оформил Владимир Драгичевич, набрав 16 очков и совершив 10 подборов.

Лига чемпионов ФИБА. 1/4 финала. 2-й матч
03 апреля 2019, среда. 21:00 МСК
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
66 : 61
(19:12, 22:17, 16:17, 9:15)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Антверп Джайентс: Тэйт - 11, Ванвейн - 10, Ли - 9, Калиновски - 9, Сандерс - 7, Дудзински - 7, Донкор - 5, Шопен - 2, Акязили - 2, Бако - 2, Томпсон - 2, Мозес
Нижний Новгород: Драгичевич - 16, Астапкович - 12, Комолов - 11, Бабурин - 8, Черапович - 7, Узинский - 4, Жбанов - 2, Торопов - 1, Григорьев, Герасимов
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