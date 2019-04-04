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«Торонто» на выезде обыграл «Бруклин», «Бостон» — «Майами»

«Торонто» на выезде обыграл «Бруклин», «Бостон» — «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (56-23) на выезде взял верх над «Бруклин Нетс» (39-40) — 115:105. Канадская команда одержала пятую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов на счету Сержа Ибаки. Кавай Леонард набрал 26 очков. В составе «Бруклина» 27 баллов в активе Д’Анджело Расселла.

В другом матче «Бостон Селтикс» (47-32) также на выезде обыграл «Майами Хит» (38-40) — 112:102.

В составе победителей 25 очков набрал Гордон Хэйворд, 23 – Кайри Ирвинг, 21 – Эл Хорфорд. Арон Бэйнс оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов. У «Майами» дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (18 очков и 15 подборов) и Бэм Адебайо (12 баллов и 12 подборов). 21 очка на счету Диона Уэйтерса.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
105 : 115
(22:34, 28:23, 28:33, 27:25)
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Расселл - 27, Динуайдди - 14, Кэрролл - 12, Аллен - 12, Куруч - 11, Харрис - 9, Дадли - 5, Дэвис - 5, Холлис-Джефферсон - 4, Грэм - 3, ЛеВерт - 3, Напьер, Муса
Торонто Рэпторс: Сиакам - 28, Леонард - 26, Ибака - 23, Лоури - 10, Марк Газоль - 8, Ванвлит - 7, Микс - 5, Пауэлл - 4, Грин - 2, Лин - 2, Лойд, Миллер, Буше
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
102 : 112
(31:29, 18:24, 32:30, 21:29)
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Уэйтерс - 21, Уайтсайд - 18, Уэйд - 17, Адебайо - 12, Горан Драгич - 11, Олиник - 10, Ричардсон - 7, Уинслоу - 4, Джонсон - 2, Макгрудер, Андерсон, Хаслем, Робинсон
Бостон Селтикс: Хэйворд - 25, Ирвинг - 23, Хорфорд - 21, Тейтум - 16, Бэйнс - 10, Смарт - 8, Розир - 5, Уонамэйкер - 2, Оджелей - 2, Тайс, Хантер, Ябуселе, Уильямс
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