«Торонто» на выезде обыграл «Бруклин», «Бостон» — «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (56-23) на выезде взял верх над «Бруклин Нетс» (39-40) — 115:105. Канадская команда одержала пятую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Дабл-дабл из 23 баллов и 12 подборов на счету Сержа Ибаки. Кавай Леонард набрал 26 очков. В составе «Бруклина» 27 баллов в активе Д’Анджело Расселла.

В другом матче «Бостон Селтикс» (47-32) также на выезде обыграл «Майами Хит» (38-40) — 112:102.

В составе победителей 25 очков набрал Гордон Хэйворд, 23 – Кайри Ирвинг, 21 – Эл Хорфорд. Арон Бэйнс оформил дабл-дабл из 10 баллов и 10 подборов. У «Майами» дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (18 очков и 15 подборов) и Бэм Адебайо (12 баллов и 12 подборов). 21 очка на счету Диона Уэйтерса.