«Атланта» обыграла «Филадельфию», «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (29-50) на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией Сиксерс» (49-29) — 130:122.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 результативных передач. 25 баллов на счету Джона Коллинза. У «Филадельфии» 30 очков в активе Джея Джея Редика, реализовавшего 6 бросков из 13 из-за дуги.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» (36-42) на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-47) — 115:109.

В составе победителей 32 очка набрал Кемба Уокер, 21 – Фрэнк Камински. У «пеликанов» дабл-дабл из 34 баллов и 11 подборов оформил Джулиус Рэндл. По 17 очков у Яна Кларка и Стэнли Джонсона.