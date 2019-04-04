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«Атланта» обыграла «Филадельфию», «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»

«Атланта» обыграла «Филадельфию», «Шарлотт» — «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» (29-50) на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией Сиксерс» (49-29) — 130:122.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 результативных передач. 25 баллов на счету Джона Коллинза. У «Филадельфии» 30 очков в активе Джея Джея Редика, реализовавшего 6 бросков из 13 из-за дуги.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» (36-42) на выезде обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-47) — 115:109.

В составе победителей 32 очка набрал Кемба Уокер, 21 – Фрэнк Камински. У «пеликанов» дабл-дабл из 34 баллов и 11 подборов оформил Джулиус Рэндл. По 17 очков у Яна Кларка и Стэнли Джонсона.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
130 : 122
(42:38, 30:30, 26:26, 32:28)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 33, Коллинс - 25, Бембри - 17, Хаертер - 15, Принс - 13, Лень - 11, Андерсон - 10, Бэйзмор - 4, Адамс - 2, Дэвис, Хамфрис
Филадельфия Сиксерс: Редик - 30, Харрис - 21, Батлер - 16, Симмонс - 15, Болден - 13, Марьянович - 8, Скотт - 6, Макконнел - 6, Джонсон - 4, Эннис - 3, Смит, Милтон
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
109 : 115
(21:24, 34:35, 23:24, 31:32)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 34, Кларк - 17, Джонсон - 17, Уильямс - 9, Окафор - 8, Вуд - 8, Дайр. Бертанс - 6, Хилл - 6, Пэйтон - 2, Диалло - 2, Джексон, Миллер, Дэвис
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 32, Камински - 21, Грэм - 13, Лэмб - 12, Монк - 9, Бриджес - 8, Бэйкон - 8, Бийомбо - 7, Кидд-Гилкрист - 5, Батюм, Мэк, Эрнангомес, Макура
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