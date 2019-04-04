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«Юта» разгромила «Финикс», «Портленд» — «Мемфис»

«Юта» разгромила «Финикс», «Портленд» — «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (48-30) на выезде разгромил «Финикс Санз» (18-61) — 118:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 29 очков. 27 баллов на счету Джо Инглса. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов. В составе «Финикса» 16 баллов на счету Ришона Холмса. Девин Букер получил травму.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» (50-28) дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» (31-47) — 116:89.

В составе победителей второй трипл-дабл подряд оформил Эван Тёрнер – 13 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Дабл-даблами отметились Энес Кантер (21 балл и 15 подборов) и Дэмьен Лиллрд (20 очков и 10 результативных передач).

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
97 : 118
(31:25, 22:31, 23:28, 21:34)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
116 : 89
(28:30, 34:29, 24:10, 30:20)
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
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