«Юта» разгромила «Финикс», «Портленд» — «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» (48-30) на выезде разгромил «Финикс Санз» (18-61) — 118:97.



Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 29 очков. 27 баллов на счету Джо Инглса. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов. В составе «Финикса» 16 баллов на счету Ришона Холмса. Девин Букер получил травму.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» (50-28) дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» (31-47) — 116:89.

В составе победителей второй трипл-дабл подряд оформил Эван Тёрнер – 13 очков, 12 подборов и 11 результативных передач. Дабл-даблами отметились Энес Кантер (21 балл и 15 подборов) и Дэмьен Лиллрд (20 очков и 10 результативных передач).