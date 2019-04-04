«Хьюстон» одержал 4-ю победу кряду, разгромив «Клипперс», у Хардена 31 очко

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клииперс» — 135:103. «Ракетчики» были сильнее во всех четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. 29 баллов на счету Криса Пола, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.

В составе калифорнийцев 20 очков на счету Шая Жильжо-Александера, 16 – у Данило Галлинари, 14 – у Лу Уильямса.

«Хьюстон» одержал четвёртую победу кряду и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 51-28. «Клипперс» (47-32) остались на шестой позиции, потерпев второе поражение в четырёх встречах.