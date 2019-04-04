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«Хьюстон» одержал 4-ю победу кряду, разгромив «Клипперс», у Хардена 31 очко

«Хьюстон» одержал 4-ю победу кряду, разгромив «Клипперс», у Хардена 31 очко
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клииперс» — 135:103. «Ракетчики» были сильнее во всех четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 31 очко. 29 баллов на счету Криса Пола, он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.

В составе калифорнийцев 20 очков на счету Шая Жильжо-Александера, 16 – у Данило Галлинари, 14 – у Лу Уильямса.

«Хьюстон» одержал четвёртую победу кряду и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 51-28. «Клипперс» (47-32) остались на шестой позиции, потерпев второе поражение в четырёх встречах.

НБА - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
103 : 135
(26:39, 27:29, 20:34, 30:33)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Жильжо-Александер - 20, Галлинари - 16, Л. Уильямс - 14, Харрелл - 13, Шамет - 11, Чендлер - 6, Грин - 5, Темпл - 5, Зубац - 5, Мотли - 4, Уоллес - 2, Робинсон - 2, Торнвелл
Хьюстон Рокетс: Харден - 31, Пол - 29, Капела - 24, Гордон - 15, Хаус - 13, Риверс - 11, Кларк - 5, Фарид - 5, Илариу - 2, Шамперт, Кьоцца, Грин, Такер
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