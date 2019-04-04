Хантер: ЦСКА всё равно, с кем играть в серии плей-офф Евролиги

Центровой московского ЦСКА Отелло Хантер сказал, что его команде всё равно, кто станет их соперником в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

«Если честно, то нам всё равно, с кем играть в серии плей-офф. Это наши соперники должны опасаться, чтобы не попасть на нас в четвертьфинале. Мы выполнили задачу на регулярный сезон — получили преимущество своей площадки. А когда узнаем соперника по плей-офф, будем разбирать его», — приводят слова Хантера «Известия».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В 29 матчах «армейцы» одержали 23 победы и потерпели 6 поражений.

Сегодня, 4 апреля, московская команда на домашнем паркете проведёт игру заключительного, 30-го тура «регулярки» с «Басконией», начало — в 20:00 мск.