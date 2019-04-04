Попадание Пола со своей половины площадки — в обзоре игры «Клипперс» — «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 135:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, записавший в актив 31 очко, 7 подборов и 7 передач. Разыгрывающий техасцев Крис Пол набрал 29 очков, отдал 7 результативных передач, собрал 4 подбора, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В 79 матчах техасская команда одержала 51 победу и потерпела 28 поражений. «Клипперс» (47-32) — на шестом месте.