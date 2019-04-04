Джеймс: уверен, что со мной хотят играть другие звёзды

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс полагает, что его клубу нужно заполучить как минимум одного звёздного игрока в межсезонье, чтобы претендовать на чемпионство в следующей кампании.

«Предстоящее лето будет решающим. Конечно, «Лейкерс» будут существовать вечно, но для меня это определяющий момент, поскольку я хочу сражаться за титул уже сейчас.

Люди говорят, что со мной не хотят играть другие звёзды? Эти разговоры достали меня. Уверен, что со мной хотят играть другие звёзды. У меня есть полная уверенность в этом», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

«Лос-Анджелес» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийская команда лишилась шансов на попадание в плей-офф ещё в марте.