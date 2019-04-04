Мощные данки Леонарда — в видеообзоре матча «Бруклин» — «Торонто»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» и завершилась со счётом 115:105 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, записавший в актив 28 очков, 10 подборов и 5 передач. Лидер канадцев Кавай Леонард набрал 26 очков, собрал 9 подборов и отдал 3 результативные передачи. Разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл собрал коллекцию из 27 очков, 7 подборов, 6 передач и 1 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 79 матчах канадская команда одержала 56 побед и потерпела 23 поражения. «Бруклин» (39-40) — на седьмом месте.