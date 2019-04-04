Адетокунбо: Эмбииду не стоило называть себя самым неудержимым игроком в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал слова центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, который назвал себя самым неудержимым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Если Эмбиид считает, что является самым неудержимым игроком в лиге, это хорошо для него. Он очень хороший баскетболист. Против него трудно защищаться. Считаю, что такое о тебе должны говорить другие люди, а не ты сам», — приводит слова Адетокунбо журналист Мэтт Веласкес на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате Эмбиид набирает 27,5 очка, собирает 13,7 подбора, отдаёт 3,5 передачи, а также совершает 1,9 блок-шота и 0,7 перехвата за 33,7 минуты в среднем за игру.

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.