Евролига может увеличить время проведения сезона

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о заседании совета акционеров Евролиги, которое прошло 3 апреля в Милане.

«Самую значительную часть времени мы посвятили обсуждению экономических вопросов. В первую очередь, говорили о факторах дисбаланса в финансовых возможностях команд, связанного с тем, что в турнире играют представители девяти стран с разными экономическими реалиями. Продолжаем поиск реализуемой для всех прозрачной финансовой модели, которая подошла бы всем клубам. В нынешнем сезоне средний бюджет клуба Евролиги составил € 25,8 млн.

Участники заседания подтвердили предложенные ранее ограничения, согласно которым максимальный взнос владельца может составлять 65 процентов от бюджета клуба, и на заработные платы игроков и тренеров клуб не должен тратить более тех же 65 процентов бюджета. Это должно стимулировать развитие других составляющих деятельности спортивного клуба. Начиная с нынешнего сезона так называемые голливудские места, установленные на домашних аренах нами и некоторыми другими коллегами, будут обязательны, причём появится возможность добавить к ним второй ряд.

Обсудили множество рабочих вопросов, в том числе, по унификации шрифтов фамилий и номеров игроков на форме, способов нанесения рекламных наклеек на паркет, из-за которых пока случается много травм.

Также в повестке были предложения профсоюза игроков, многие из которых поддержаны клубами и войдут в будущее коллективное соглашение. Важным изменением может стать сдвиг дат календаря: чемпионат предполагается начать раньше обычного и закончить немного позже, чтобы 18 команд Евролиги получили не более семи недель с двумя играми. Предварительно первый матч может состояться 3 октября, а «Финал четырёх» пройдет 22-24 мая. Окончательные решения будут приняты на июльской Ассамблее Евролиги», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.