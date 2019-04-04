«Сакраменто» отказался от раздачи футболок с обезьяной из-за обвинений в расизме

Руководство клуба НБА «Сакраменто Кингз» отказалось от проведения промоакции с раздачей футболок после обвинений в расизме. Звезда НБА Демаркус Казинс обратил внимание на неоднозначные футболки. На чёрных футболках изображена фиолетовая обезьяна. Акция была приурочена к празднованиям года Обязьяны по китайскому календарю. Неоднозначность ситуации заключалась в том, что промоакция началась в первый день месяца афроамериканской истории США.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Маркеса Джонсона.

Во время этого месяца проводятся памятные мероприятия, посвящённые борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны.

Руководство «Сакраменто» планировало раздавать футболки на очередном домашнем матче команды. В результате было решено отказаться от неоднозначной промоакции.