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33 очка Харрисона помогли «Енисею» победить «Цмоки-Минск»

33 очка Харрисона помогли «Енисею» победить «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Красноярский «Енисей» на домашней площадке переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гостям удалось неплохо начать встречу, сведя первый игровой отрезок к ничьей, однако уже во второй десятиминутке «Енисей» смог вырваться вперёд, создав задел для будущей победы в размере семи очков.

После большого перерыва тенденция продолжилась — «Енисею» удалось отыграть ещё пять очков перед заключительным игровым отрезком. В последней четверти гости смогли прибавить, но дальше ничейного исхода отрезка дело так и не продвинулось. Итоговый счёт встречи — 80:68 в пользу «Енисея».

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Д'Анджело Харрисон, набравший 33 очка. В составе гостей отличился Владимир Михайлович, набравший 19 очков.

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