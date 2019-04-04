Окулов: изначально было очевидно, что играл «Енисей» не по плану

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«Изначально было очевидно, что играли мы не по плану. Это связано с тем, что команда Минска — последняя в чемпионате, это никуда не спрятать, поэтому бежали набирать очки вместо командных взаимодействий. Стало очевидно, что игра будет сложной, и нужно было побеждать вне зависимости от того, получается или не получается.



В четвертой четверти сработало наше нападение. Играли мы плохо, откровенно говоря. Но за счёт «скамейки» и результативных действий Митусова и Лукашова, а также ДиАнжело нам удалось контролировать ситуацию и победить», — приводит слова Олега Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.