«Филадельфия» объявила о подписании контракта с Монро

Руководство «Филадельфии Сиксерс» объявило о подписании контракта с центровым Грегом Монро. Информация об этом размещена на официальной странице команды из Пенсильвании в «Твиттере».

Соответствующий твит можно увидеть на странице «Филадельфии» в социальной сети. Монро будет выступать в составе «Сиксерс» под 55-м номером.

Нынешний сезон Грег начинал в составе «Торонто Рэпторс», позже команда из Канады избавилась от него, и недавно Монро подписал 10-дневный контракт с «Бостон Селтикс». Но выступления центрового не впечатлили руководство «Селтикс» и руководство клуба приняло решение не продлевать с ним сотрудничество.

В нынешнем регулярном чемпионате Монро принял участие в 40 встречах, набирая 4,7 очка и собирая 4,0 подбора.