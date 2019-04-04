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16 очков Клайберна помогли ЦСКА вырвать победу у «Басконии»

16 очков Клайберна помогли ЦСКА вырвать победу у «Басконии»
Баскетбол / Евролига

В Москве завершился матч заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». Хозяева неудачно начали встречу и проиграли первую четверть с разницей в 4 очка — 17:21, к большому перерыву преимущество испанцев сохранялось — 44:40.

В третьей десятиминутке «Баскония» прибавила и повела с разницей в 11 очков — 66:55. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса мобилизовались. В первой половине четвёртой четверти баскетболисты ЦСКА совершили рывок и вышли вперёд — 73:71. А позже развили успех и одержали победу со счётом 82:78.

Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков. У «Басконии» 17 баллов в актив записал Марселиньо Уэртас.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
04 апреля 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
82 : 78
(17:21, 23:23, 15:22, 27:22)
Баскония
Витория, Испания
ЦСКА: Клайберн - 16, Хиггинс - 14, де Коло - 11, Хэкетт - 11, Курбанов - 9, Родригес - 6, Боломбой - 5, Питерс - 4, Хайнс - 4, Хантер - 2, Ухов, Воронцевич
Баскония: Уэртас - 17, Пуарье - 12, Шилдс - 12, Фойгтман - 10, Диоп - 6, Шенгелия - 6, Хиллиард - 6, Вильдоса - 5, Гарино - 4, Гонсалес, Седекерсис, Джонс
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