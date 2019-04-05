«Армейские» чаровницы и «огненный» Клайберн. Лучшие фото с матча ЦСКА—«Баскония»

4 апреля в Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч заключительного, 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Басконию». Хозяева неудачно начали встречу и проиграли первую четверть с разницей в 4 очка — 17:21, к большому перерыву преимущество испанцев сохранялось — 44:40.



В третьей десятиминутке «Баскония» прибавила и повела с разницей в 11 очков — 66:55. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса активизировались. В первой половине четвёртой четверти они совершили рывок и вышли вперёд — 73:71. А позже развили успех и одержали победу со счётом 82:78.



Самым результативным в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков. У «Басконии» 17 баллов в актив записал Марселиньо Уэртас.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.