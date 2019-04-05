Итудис: в течение трёх четвертей ЦСКА медленно ждал, что же сделает «Баскония»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал преображение команды в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».



«В течение трёх четвертей мы больше реагировали на происходящее, попросту медленно ждали, что же сделает «Баскония». И мы категорически изменили такое отношение к делу, мы перевернули игру. В перерыве мы говорили, что нужно верить в себя, и в четвёртом периоде мы переиграли соперника, мы бились, забрасывали важные мячи. Соперники играли результативно, в первых трёх четвертях они набрали 21, 23, 22 очка. Очень хорош был Уэртас, но в заключительной четверти он не набрал ни очка, и мы справились с лидерами соперников. Мы говорили, что этот матч важен для нашей морали, болельщиков, клуба, каждого из нас. И публика сегодня была потрясающей, она помогала нам всю игру. Да, нам над многим придётся поработать. Но сейчас мы просто счастливы, что победили», – цитирует Итудиса официальный сайт клуба.



Встреча завершилась домашней победой ЦСКА со счётом 82:78. После неё «армейцы» заняли итоговое 2-е место в регулярном чемпионате Евролиги, а «Баскония» – 7-е.

Баски без сказки. ЦСКА отомстил испанцам и закончил регулярку 5 апреля армейцы узнают своего соперника по плей-офф. Им, кстати, тоже может стать «Баскония».